Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırı Sonrasında Söylediği Sözlere Açıklık Getirdi: Olaydan Haberim Yoktu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı esnasında polis megafonuyla, saldırganlara hitap etmiş ve "Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz." demişti. Bakan Akar tartışılan o sözlere açıklık getirdi.

"OLAYDAN HABERİM YOKTU"

Meclis'te gazetecilere konuşan Akar, "Mesaj dediğim vatandaşın 'terörü bitirin' sözüne yanıttı. Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun." dedi. Sözlerine devam eden Akar, ''Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi? 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın, terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir." ifadelerini kullandı.