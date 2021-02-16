Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi HDP'li vekilleri şekilden şekle soktu

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız yüreğimizi yakarken, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te bilgilendirme konuşması yaptı. Akar'ın konuşması sırasında HDP'li vekillerin bazılarının telefonuyla oynaması, bazılarının ise şekilden şekle girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün CHP lideri Kılıçardaoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgilendirmek için ziyaret etti. Bu görüşmelerden sonra Soylu ve Akar Gara operasyonuyla ilgili olarak TBMM'de yaptığı açıklamalarla vekilleri ve vatandaşı bilgilendirdi.

"OPERASYON ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA İCRA EDİLDİ"

Konuşmaya ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başladı. Akar, "Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi. Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi" dedi.

HDP'Lİ VEKİLLER KONUŞMAYLA PEK İLGİLENMEDİ

Akar'ın konuşması sırasında HDP sıralarındaki görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı. Bazı vekiller telefonuyla ilgilenerek konuşmayı ciddi şekilde dinlemezken, bazıları ise şekilden şekle girdi. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından tepki çekti.