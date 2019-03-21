Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır." ifadelerini kullandı.
İşte Kurtulmuş'un sosyal medyadan yaptığı açıklama:
"ABD BAŞKANI, İSRAİL'İN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNMAKTADIR"
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.