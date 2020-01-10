: CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi

10.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:40

Türk askerinin Libya'da bulunmasının önünü açan Libya tezkeresi Meclis'te AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Oylamaya katılan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri hayır oyu verdi. Bir dönem CHP'de genel başkanlık görevini yürüten şuan Antalya Milletvekili olan Deniz Baykal'dan partisinin aksine sürpriz bir destek geldi. Baykal, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

CHP'nin eski lideri Deniz Baykal, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Baykal, partisinin aksine Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi. Baykal, söz konusu haberde şu ifadeleri kullandı:

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM"

"Libya, paranın ötesinde Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO'nun Libya'ya operasyon yapmasını ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum. NATO yukarıdan Libya'yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. Siyasetin ne kadar acımasız ne kadar vahşi bir şey olduğunu orada bir kez daha anlamış oldum. İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli."

LİBYA'DE NELER OLUYOR?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

BM tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e destek veriyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac liderliğindeki UMH kontrol ediyor.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

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