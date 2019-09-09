Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi

09.09.2019 11:59

Son dönemlerde sosyal alanda imza attığı işlerle herkesi takdirini kazanan Haluk Levent, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek vermediği yönündeki eleştirilere yanıt vermişti.

"DİYARBAKIR'A GİDECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Haluk Levent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her saniye Diyarbakır anneleri ile karşıma çıkıp beni PKK'lı FETÖ'cü ilan ediyorlar. Ben en başından bu sorunu devlet çözer dedim. Ama Diyarbakır'a gideceğimi de söyledim, o anaları kucaklayacağım dedim. Ama hedefe beni koydular bir kere.. Her dakika her saniye saldırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"TARİH HEPİMİZİ YAZACAK SEVGİLİ KARDEŞİM"

Diyarbakır'daki annelere destek vermediği öne sürülen Haluk Levent'i eleştiren isimlerden biri de Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'ydi. Ünlü sanatçı, Dede'nin kendisine yönelttiği eleştiriye "Evet Ersoy tanısınlar da tanımasına bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir öfke! Bülent Arınç maaşını bağışlamıştı KHK'lılara.. Ben o beraat almış , takipsizlik almış garibanlara gideceğim için Fetöcü mü oluyorum ? Tarih hepimizi yazacak sevgili kardeşim . Çok üzüldüm" mesajıyla karşılık vermişti.

"ÖZÜR DİLERİM"

Haluk Levent'in bu çıkışı sonrası yapmış olduğu paylaşımı silen Ersoy Dede, şu satırlara yer verdi: "Haluk Levent hakkında dozu fazla kaçırdık.. Öğrendim ki ilk günden beri Diyarbakırlı annelerle temastaymış. Oraya gitmek için acele etmemesi de kendi tasarrufu değilmiş.. Yetkililer, provokasyon ihtimaline karşı 'biraz bekle' demişler.. @haluklevent Özür dilerim."

İşte ikili arasında geçen o diyalog;