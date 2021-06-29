Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet

Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ilk adım 26 Haziran'da atılırken hükümete verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kanal İstanbul projesine harcanan kaynakların tarım ve Samsun-Ceyhan arası boru hattına harcanması gerektiğini belirten Perinçek, "Bu proje İstanbul için bir cinayet. İstanbul kanalına "hayır" diyoruz. İstanbul kanalı bir hikâye. Niçin bu akıl almaz iş yapılıyor?" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 26 Haziran'da temeli atılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Perinçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

"'KANAL İSTANBUL' DEĞİL 'İSTANBUL KANALI'"

Perinçek, "Kanal İstanbul" şeklinde bir tamlamanın Türkçe'de olamayacağını, onun yerine "İstanbul kanalı" şeklinde ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

"İSTANBUL KANALININ MANTIKLI BİR TARAFI YOK"

Kanal İstanbul projesine harcanan kaynakların tarım ve Samsun-Ceyhan arası boru hattına harcanması gerektiğine işaret eden Perinçek, "Bu proje İstanbul için bir cinayet. Bizim Vatan Partisi olarak hedefimiz de İstanbul'u 5 milyonluk bir kültür, finans kentine çevirmek. Bizim sanayiyi İstanbul'dan yavaş yavaş Anadolu'ya kıraç arazilere taşımamız lazım. Samsun'dan Ceyhan'a bir boru hattı çektiğimiz zaman hiçbir şekilde boğazların kullanılmasına gerek yok. Zaten boğazların trafiği düşüyor. İstanbul kanalının mantıklı bir tarafı yok" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL YAŞANMAZ HALE GELİR"

İstanbul nüfusunun akıllı bir sanayileşme politikasıyla 5 milyona kadar inebileceğini de belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, "Ancak İstanbul Kanalı'nı yaptığınız zaman nüfusu 20 milyon yapıyorsunuz. O zaman İstanbul yaşanmaz hale gelir" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U KATLEDECEK BİR PROJEYE KAYNAK AYIRMIYORUZ"

Perinçek sözlerine şöyle şekilde devam etti:

Vatan Partisi olarak ilân ediyoruz, biz Türkiye'nin kaynaklarını İstanbul'u katledecek bir projeye kaynak ayırmıyoruz. Neye kaynak ayırıyoruz? Polatlı'ya su gelsin, Konya'ya su gelsin, tarım üretimi artsın. 25 milyar dolarlık bir tarımı sulama projesiyle Türkiye'nin topraklarından can fışkırır. Terörü yok ederiz, köylere insanlarımızı bağlarız. Ve Karadeniz'deki enerjiyi Akdeniz'e yığarız.

"KANAL İSTANBUL'A 'HAYIR' DİYORUZ"

İstanbul kanalına "hayır" diyoruz. İstanbul kanalı bir hikâye. Niçin bu akıl almaz iş yapılıyor? Bir inşaatçılık ve betonculuk politikasıyla bugünlere geldi AK Parti yönetimi. Şimdi üzerine oturduğu o sektörün insanlarına yer açmak. Olay oradan geçen gemilerden ne kadar ücret alınacağı ile ölçülmez. Ne kaybedilecek, İstanbul kaybedilecek. O kanalı açarak İstanbul'u kaybediyorsun. Bunlar çok büyük yanlışlar.