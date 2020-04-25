Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir AK Parti hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararları MYK'da gözden geçiriyor. Gözden geçirilen kararlar arasında 65 yaş üstü kimselerin hafta sonu 3 saatliğine, kurallara uyarak sokağa çıkma izni de yer aldı.

65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine 'izin' çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 11 Mart günü Türkiye'ye sıçradı ve o günden bu yana Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Hükümet, ölümcül virüsle mücadele etmek adına ilk radikal kararını 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkmasının yasaklanması yönünde aldı.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ MASADA

65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı, kamuoyunda da geniş yer kapladı. Ancak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) alınan kararları gözden gözden geçirmeye karar verdi. Maske satışının yasaklanması, meydanların sıkı denetimi gibi birçok konu masaya yatırılırken üzerinde en çok durulan konu, 65 yaş üstü kimselerin hafta sonu sokağa çıkabilmeleri oldu.

7.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti MYK, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.