HSK üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HSK üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HSK üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu.

Tbmm Anayasa Ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan bir koltuk için üç adayı belirlemek üzere toplandı. Komisyonda yapılan oylamada HSK üyeliğine aday olarak Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik gösterildi. Komisyon, belirlenen isimleri Tbmm Genel Kuruluna gönderecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title