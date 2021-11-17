Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu.

Tbmm Anayasa Ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan bir koltuk için üç adayı belirlemek üzere toplandı. Komisyonda yapılan oylamada HSK üyeliğine aday olarak Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik gösterildi. Komisyon, belirlenen isimleri Tbmm Genel Kuruluna gönderecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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