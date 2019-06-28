HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa Van'da

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Beraberindeki HSK Başmüfettişi Mehmet Akif Bostancı ve 3 müfettişle Van Adliyesini ziyaret eden Kolukısa, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Adliye şeref defterini imzalayan Kolukısa, daha sonda adliyedeki hakim savcılarla bir araya geldi.

Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kolukısa, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan hakim ve savcılara özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Kolukısa ile beraberindekiler, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA