Hoşgörü adası Akdamar'da ayin hazırlığı

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), bu yıl 7'nci ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı.

"Hoşgörünün adresi" diye tanımlanan kilisede 8 Eylül'de düzenlenecek 7'nci ayine katılmak isteyen yüzlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı.

Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden gelen turistlerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Van Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın kentin ve bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kilisenin orijinal haliyle muhafıza edilen nadir inanç merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bilmez, "Akdamar Adası hem kentimiz hem ülkemiz hem de insanlık için önemli bir değer. Ecdat bütün inançların değerlerine önem vermiş, mekanlarını korumaya çalışmış. Akdamar Kilisesi'ni de bu anlamda korumaktayız. Buraya ilgi duyan insanların ibadet yapabilmelerine de imkan sunuyoruz." dedi.

Bilmez, geçen yıl gerçekleştirilen çalışma ile göl zeminine döşenen borular aracılığıyla adaya tatlı su taşındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene eylülün ikinci pazarı bir ayin gerçekleştirilecek. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı. Anadolu'da bütün inançlar, tarih boyunca kardeşçe bir arada yaşayabildi. Herkesin hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, böyle olmaya devam edecek. İnşallah adamızın bundan sonraki çevre düzenlemesi yeniden planlanacak. Bütün doğa ve tarihseverleri Van'a, Akdamar'a bekliyoruz."

"Rezervasyonlar başladı"

Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç da kentin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl da ayinin düzenlenecek olmasının sevicini yaşadıklarını söyledi.

Ayin nedeniyle turizm sektörünün şimdiden canlanmaya başladığını aktaran Yeşilağaç, "Gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bunun için otellerimiz rezervasyon almaya başladı. Kentimizin turizmle, ekonomiyle gündeme gelmesi için bize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Yeter ki turizmde Vanımızın hoşgörüsünü en iyi şekilde yansıtalım. Dostluk, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir ayin gerçekleştireceğiz. Van'ın hep güzelliklerle, hoşgörüyle, turizmle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin 2015'te güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş ve 3 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar yapılmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA