Hortum ekinlere zarar verdi
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Hortum ekinlere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Haberler | 3. Sayfa

Hortum ekinlere zarar verdi Adana'nın Feke ilçesinde aniden ortaya çıkan hortum ekinlere zarar verdi.

Hortum ekinlere zarar verdi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde aniden ortaya çıkan hortum ekinlere zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Koçyazı köyü İmirler Mahallesi'nde oluşan hortum ekinlere zarar verdi. Ramazan İmir, ailesiyle birlikte hasat gerçekleştirirken ortaya çıkan hortumun ekinlere zarar verdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra etkisini kaybederken, buğday tarlasındaki ekinlerin zarar gördüğü görüldü.

Hortum ekinlere zarar verdi
Hortum ekinlere zarar verdi
Hortum ekinlere zarar verdi
Hortum ekinlere zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir

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