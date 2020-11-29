Horoz dövüştürenlere baskın kamerada
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Horoz dövüştürenlere baskın kamerada

29.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:38
Horoz dövüştürenlere baskın kamerada

ÜSKÜDAR'da bir evde horoz dövüştürenlere baskın düzenlendi.

ÜSKÜDAR'da bir evde horoz dövüştürenlere baskın düzenlendi. Evde bulunan 10 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten işlem uygulanırken, eve baskın anı kamera tarafından da görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım 2020'de saat 20.55'te Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'de bir gecekondu içerisinde horoz dövüşü yaptırıldığı ve yasa dışı bahis oynandığı bilgisini edindi. Harekete geçen polis ekipleri, bahse konu evde 11 adet horozun olduğunu, horoz dövüşü için yapıldığı değerlendirilen ring alanının bulunduğu ancak horoz dövüşü olmadığı ve horozların yaralı olmadıklarını tespit etti. Ev sahibi Halim O. ve evde bulunan Yavuz S., Fatih E., Ender T., Muhammed Halit Ç., Cüneyt Y., Mehmet A., Berat K., Seyhan K., ve Alişan Y., hakkında "Yasa Dışı Bahis" konusundan işlem yapıldı. Polis, bu kişilere sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ise 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 10 bin 380 lira idari para cezası uyguladı.

(Fotoğraf)

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Horoz dövüştürenlere baskın kamerada
Horoz dövüştürenlere baskın kamerada
Horoz dövüştürenlere baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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