Honor 30 Lite Özellikleri Netleşiyor Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirket tarafından Honor 30 Lite özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirket tarafından Honor 30 Lite özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Honor 30 Lite özellikleri nasıl olacak? Gelin yakından bakalım.

Honor 30 Lite Özellikleri Belli Oluyor

Honor'un resmi Weibo hesabı Perşembe günü tanıtılması beklenen Honor 30 Lite'ın, 90Hz'lik bir ekranı destekleyeceğini doğruladı. Cihaz aynı zamanda 180Hz dokunmatik algılama özelliğine sahip olacak. Bu iki özellik ile birlikte Honor 30 Lite, oyun oynayan kullanıcıların vazgeçilmezi olabilir.

Weibo'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü. Cihaz 4 renk seçeneğine sahip olacak.

Honor 30 Lite'ın 5G bağlantı teknolojisini destekleyeceği ve 6.3 inçlik Full HD+ ekrana sahip olacağı söylenmekte. Akıllı telefonun ön tarafında damla çentik bulunabilir ve bu çentiğin içerisinde 16 MP'lik kamera sensörü yer alabilir. Akıllı telefonun 2.27Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU'dan güç alması bekleniyor. Bu yonga setinin Kirin olacağı söylenmekte.

Honor 30 Lite'ın fiyatının ne olacağı şimdiden büyük merak konusu. Sizler Honor 30 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir