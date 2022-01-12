Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı

Honduras'ta uçağın kokpitine girip, cama çıkan yolcu paniğe neden oldu.

Honduras'ın San Pedro Sula kentinde bulunan Ramon Villeda Morales Uluslararası Havaalanında kalkışa hazırlanan American Airlines şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçakta kokpite girip, cama çıkan yolcu nedeniyle panik yaşandı. Uçuş ekibinin olayı fark etmesinin ardından harekete geçen görevliler, cama çıkan yolcuyu kokpitten çıkarttı.

Havayolları şirketinden yapılan açıklamada kokpite giren yolcunun uçağın bazı bölümlerine zarar verdiği belirtilirken, "Mürettebatımızı bu önemli ve zor durumun üstesinden profesyonelce geldikleri için alkışlıyoruz" ifadelerine yer verildi. Uçağın 121 yolcu ve 6 mürettebat ile birlikte ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentine gideceği öğrenilirken, yaşanan kargaşa nedeniyle birkaç saatlik rötar yaşandı.

(İHA)