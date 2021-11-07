Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar
AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel
Genel görüntüler Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (LIBRE) adayı Xiomara Castro Nacaome kentinde seçim turu düzenledi.
Genel görüntüler Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (LIBRE) adayı Xiomara Castro Nacaome kentinde seçim turu düzenledi. Parti destekçileri, alanda hazır bulundu.