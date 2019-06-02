Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı

Denizli'nin Honaz ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan sekiz oy fazla almasının ardından AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kuruluna itiraz etmiş, sonrasında 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek bir oy farkla seçimi önde tamamlamıştı. AK Parti'nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

SEÇİM YENİLENDİ, CHP'Lİ KEPENEK YENİDEN KAZANDI

CHP'liler sonucu kutlarken, CHP'li Kepenek ile seçimi takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sandık görevlilerine sandık nöbeti çağrısı yaptı. Kepenek, tebrikleri kabul ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.