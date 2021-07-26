Home and Away dizisiyle ünlenen 45 yaşındaki Dieter Brummer evinde ölü bulundu
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Home and Away dizisiyle ünlenen 45 yaşındaki Dieter Brummer evinde ölü bulundu

Hürriyet - Haberler | Magazin

OYUNCULUĞU BIRAKIP CAM TEMİZLEME İŞİNE GİRMİŞTİBrummer'ın intihar edip etmediği, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.

OYUNCULUĞU BIRAKIP CAM TEMİZLEME İŞİNE GİRMİŞTİ

Brummer'ın intihar edip etmediği, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Brummer, tam da şöhretinin doruğundayken oyunculuğu bırakıp cam temizleme işine girmişti.

Dieter Brummer, oyunculukta yıldızı giderek parlarken, asıl büyük tutkusu olan tırmanma konusundaki becerilerini geliştirdiği gerekçesiyle cam temizleme işine girmişti. Brummer, 1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisinde rol aldı ve daha sonra hastane draması Medivac ve suç dizisi Underbelly: A Tale of Two Cities'de rol aldı. Kazananlar ve Kaybedenler, Komşular, Underbelly: The Golden Mile'de rol almıştı.

AİLESİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Dieter Brummer'ın ailesi bu acı kayıpla ilgili bir açıklama yayınladı. Acılı aile, dünyanın kendileri için 'asla eskisi gibi olmayacağını' belirtti. Facebook üzerinden yapılan açıklamada "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik" denildi. Açıklamada şu satırlara da yer verildi: "Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak. Düşüncelerimiz, onu tanıyan, seven veya yıllar boyunca onunla çalışan hepinize iletilir."

OYUNCULUĞU BIRAKTI, CAM TEMİZLEME İŞİNE GİRDİ

Brummer, bir röportajında oyunculuğa sırtını döndükten sonra neden cam temizleme işine girdiğini anlatmıştı. Brummer, "İnsanlar benim sadece bir pencere temizleyicisi olduğumu söylüyor, gerçekte bundan çok daha fazlası" diyen Brummer, kaya tırmanışı becerilerini yeni mesleğinde kullanabildiğini ve kendisine verdiği 'yaşam deneyimi' için minnettar olduğunu söylemişti.

Brummer, o dönemdeki röportajında "Sadece biraz gerçek hayat deneyimi yaşamak istedim, ama her zaman bir noktada oyunculuk oyununa geri dönmeyi düşündüm" diye konuşmuştu.

Home and Away dizisiyle ünlenen 45 yaşındaki Dieter Brummer evinde ölü bulundu

Kaynak: Hürriyet

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