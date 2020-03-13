Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews.
13.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu: Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya