Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews.