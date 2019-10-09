Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

09.10.2019 21:06

Blok, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerini kınıyor. Türk büyükelçisini çağırdım. Türkiye'yi seçtiği yolda devam etmemeye çağırıyoruz" dedi.

Daha önce Blok, konuyu NATO gündemine taşıma sözü vermiş, Türk mevkidaşından harekata ilişkin açıklama talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.