Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası Hollanda Lahey'de de benzer bir saldırı oldu. Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda yaralı var.
Hollanda Lahey'de, ülkenin en kalabalık alışveriş bölgesinde, bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. Öte yandan bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da da bıçaklı terör saldırısı meydana gelmiş, saldırıda yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Edinilen ilk bilgilere göre, kentteki alışveriş mağazalarının bulunduğu bir caddede düzenlenen saldırıda birden çok kişi yaralandı. Yerel emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekiplerinin gönderildiği belirtildi.
Haber Videosu: Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var