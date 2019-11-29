Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var
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Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası Hollanda Lahey'de de benzer bir saldırı oldu. Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda yaralı var.

29.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:56
Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var

'de, ülkenin en kalabalık alışveriş bölgesinde, bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. Öte yandan bugün 'nin başkenti Londra'da da bıçaklı terör saldırısı meydana gelmiş, saldırıda yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Edinilen ilk bilgilere göre, kentteki alışveriş mağazalarının bulunduğu bir caddede düzenlenen saldırıda birden çok kişi yaralandı. Yerel emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekiplerinin gönderildiği belirtildi.


Haber Videosu: Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var
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