Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
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Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa'da hızla yayılırken, Fransa'nın ardından Belçika da eğitime ara verme kararı aldı. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

13.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:06
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi

İlk çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 4 bin 718 kişi hayatını kaybederken, virüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa'nın ardından Belçika da, koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime ara verme kararı aldı.

OKULLAR 3 NİSAN'A KADAR TATİL EDİLECEK

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti.

Belçika'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti. Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

SADECE MARKET VE ECZANELER AÇIK KALACAK

Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinin iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti. Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşmış hasta sayısı ise 314'e yükseldi.

FRANSA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada tüm eğitim kurumlarında 16 Mart'tan itibaren eğitime ara verileceğini söylemişti.

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Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi

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Belçika'da, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle eğitime ara verme kararı aldı

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