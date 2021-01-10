Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu
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Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu

10.01.2021 20:22 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:36
Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu

Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, seçim vaadi olarak "Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kurulacağını açıkladı.

Hollanda'da Özgürlükler Partisi (PVV), resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.

SIĞINMACI VE GÖÇMEN ALMAMAYI VAADETTİLER

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vaadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI UYGULANACAK

Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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