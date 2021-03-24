HODL Coin Nedir? HODL Coin Yorum ve Grafiği!

HODL (hodlearn) coin nedir sorusu ile HODL coin yorum ve grafiği araştırılıyor. HODL coin, Binance Akıllı Zincirinde yer alan bir Yansıtma ekosistemidir.

hodlearn bugünkü fiyatı ₺0,033256 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺138.476 TRY. hodlearn son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #3347, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000 HODL coin.

HODL COİN NEDİR?

Hodl, Binance Akıllı Zincirinde yer alan bir Yansıtma ekosistemidir.

Hodl, her işleme% 3'lük bir ücret uygulayarak ve bu ücreti anında tüm token sahipleri arasında paylaştırarak çalışır.

Hodl'ın akıllı sözleşmesi, herhangi bir belirteç enflasyonu olmadan, basitçe tutarak ekstra jeton kazanmanıza olanak tanır.