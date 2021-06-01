Hoca Ahmet Yesevi'nin soyağacı Türkçeye çevrilecek ve kitap olarak yayımlanacak
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Hoca Ahmet Yesevi'nin soyağacı Türkçeye çevrilecek ve kitap olarak yayımlanacak

Hoca Ahmet Yesevi'nin soyağacı Türkçeye çevrilecek ve kitap olarak yayımlanacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin Çağatay Türkçesinde yazılmış soyağacını Türkçeye kazandırma ve kitap olarak yayımlama çalışmalarına destek verecek.

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin Çağatay Türkçesinde yazılmış soyağacını Türkçeye kazandırma ve kitap olarak yayımlama çalışmalarına destek verecek.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da TİKA ve Türkistan'daki Hazret Sultan Tarih ve Rezerv Müzesi Müdürlüğü arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Mutabakat kapsamında TİKA, Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi mirasının araştırılması ve tanıtılması çalışmalarında yer alacak.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü İsmail Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yesevi'nin eserlerinin sadece Türk dünyası için değil tüm insanlık adına önem arz ettiğini vurguladı.

Gürlek, bundan sonra Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yetkilileri ile "Yesevi Yolunda" konulu projede birlikte çalışacaklarını belirterek "Bu kapsamda Yesevi'nin torunlarından ve aynı zamanda öğrencisi olan Yusuf Ata'ya ait 3,5 metre uzunluğundaki soyağacının yer aldığı kadim belgenin kitap haline getirilmesi ve elektronik formatta yayımlanmasına destek sağlayacağız." dedi.

13. yüzyıla ışık tutan söz konusu belgenin Çağatay Türkçesinden günümüz Türkçesine de çevrileceği bilgisini paylaşan Gürlek, "Eserin Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin değerli akademisyenleri tarafından çevrilmesi söz konusu. Gerekirse Süleymaniye Külliyesi, Konya El Yazmaları Enstitüsü gibi kurumlarımızdan yıpranmış eserin restorasyonu için destek alınacak." ifadelerini kullandı.

Hazret Sultan Tarih ve Rezerv Müzesi Müdürü Nurbolat Ahmetcanov da Sovyetler Birliği döneminde Yesevi mirasının yeterli seviyede araştırılmadığına dikkati çekerek "Bu boşluğu doldurmak için ve babamızın eserlerini araştırmak amacıyla 2019'da 'Yesevi Yolunda' adlı proje başlattık." dedi.

Ahmetcanov, son dönemde Türkistan bölgesinde Yesevi ile ilgili yeni belgelere ulaşmaya başladıklarını kaydederek "Komşu Özbekistan ve Kırgızistan'da da Yesevi babamıza ait belgeler keşfettik. En son Özbekistan'ın Namangan bölgesinde Yesevi mührü bulundu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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