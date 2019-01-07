Hkü Hukuk Fakültesinden Kariyer Günleri Etkinliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından kariyer günleri düzenlendi.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HKÜ hukuk amfisinde tertip edilen ve ceza hukuku, denizcilik hukuku, enerji piyasasındaki güncel durum ve iş olanaklarının ele alındığı etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan, katılımcıların anlatacaklarının herkes için önemli olduğunu ifade etti.

Daha sonra denizcilik piyasaları, staj ve iş imkanları, ceza hukuku ve yurt dışı eğitimi gibi konularda bilgiler verildi.

Kaynak: AA