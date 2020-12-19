Hisarcık'ta yaralı köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Merkez Yenidoğan Mahallesi'nde bir aracın çapması sonucu sol arka ayağından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri tarafından veterinere götürülen yaralı köpeğin tedavisi sürüyor.

Bu arada yaralı köpeğin bakımını Mehmet Hacıoğlu isimli bir hayvan sever üstlendi. Yaralı köpeği rutin kontrollerini belediye ekipleriyle birlikte veterinere yaptıran Hacıoğlu, "Hayvanları çok sevdiğim için 20 gün önce mahallemizde bir aracın çarpması yaralanan köpeğin bakımını üstlendim. Hisarcık Belediyesinden Allah razı olsun. Yaralı köpeğin tedavisi sürecinde her türlü ilgi ve alakayı gösteriyorlar" dedi.

Kaza sonrası belediye ekipleri tarafından getirilen yaralı köpeğin tedavisine hemen başladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, "Kazada sol arka ayağından yaralanan köpeğin tedavisinde tam olarak bir ilerleme kaydedemedik, ama inşallah tedavi etmeye çalışacağız. Açık yarası ise neredeyse kapanmak üzere, belediyemize ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Veteriner Hekimler olarak sokak hayvanlarının yanındayız. Bu konuda belediye ile işbirliği içerisindeyiz. Onlar bizim canımız. Lütfen sokak hayvanlarını önümüzdeki kış günlerinde yiyecek ve içeceklerini eksik etmeyelim. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar. Evlerinden artan yemekleri bir kapta dışarıya koyabilirler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı