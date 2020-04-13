Hisarcık'ta Korona virüs balık satışlarını etkilemedi Kütahya'nın Hisarcık ilesinde Korona virüs (Covid-19) balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilesinde Korona virüs (Covid-19) balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirildi.

İlçede uzun yıllardan beri balık satışı yapan Hüseyin Coşar, Korona virüsün balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, " Son günlerde vatandaşlar Korona virüsten korunmak için protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığı tercih etmesinden dolayı bu güne kadar balık satışlarında bir düşüş yaşamadık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA