Hırvatistan'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'si Kovid-19'a karşı aşılandı
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Hırvatistan'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'si Kovid-19'a karşı aşılandı

Hırvatistan'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'si Kovid-19'a karşı aşılandı
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu (HZJZ), ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı kampanyası kapsamında yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin aşılandığını bildirdi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu (HZJZ), ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı kampanyası kapsamında yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin aşılandığını bildirdi.

HZJZ'den yapılan yazılı açıklamada, aşılananların toplam nüfusun 41,69'unu oluşturduğu belirtilerek, "Uygulanan aşı miktarı, 3 milyon 200 bin 638'e yükselirken; 1 milyon 691 bin 778 kişiye aşının birinci dozu, 1 milyon 508 bin 860 kişiye iki doz aşı uygulandı." ifadesine yer verildi.

Hırvatistan'da her 2 kişiden birinin aşılanarak salgınla mücadeleye katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, en çok aşının başkent Zagreb'de uygulandığı aktarıldı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, dün yaptığı açıklamada, haziranda delta varyantının etkili olmasıyla artan vaka sayılarına dikkati çekerek, 4'üncü dalganın başladığını duyurmuştu.

Beros, 4'üncü dalganın öncekilerden daha hafif geçeceğini umduğunu belirterek, "Tüm senaryolara hazır olmalıyız." dedi.

Son 24 saatte 468 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, aktif vaka sayısı 2 bin 509'a yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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