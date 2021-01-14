Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada
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Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada

14.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:28

Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi.

Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada

Güvenlik kamerasını da çalamayan hırsız eli boş çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir çay ocağına giren hırsız içeride çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalmak istedi. Kamerayı da yerinden sökemeyen hırsız hiçbir şey çalamadı.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir şahıs hırsızlık yapmak için gece yarısı bir caminin çay ocağına girdi. Korona virüs nedeniyle kapalı olan çay ocağının içerisinde çalacak bir şey bulamayan hırsız, içeride dakikalarca dolandıktan sonra güvenlik kamerasını çalmak istedi. Duvara sabitlenmiş kamerayı da bulunduğu yerden çıkaramayan hırsız çay ocağından hiçbir şey çalamadı. O anlar ise çalmaya çalıştığı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada
Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada
Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada
Hırsızlık için girdiği çay ocağı boş çıkınca güvenlik kamerasını çalmak istedi...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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