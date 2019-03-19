Hırdır; "Ölüdeniz Sahipsizlikten Ölüyor

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye Ölüdeniz 'de paraşütcüler ve turizmciler ile bir araya geldi.

Dr.Mehmet Nil Hıdır, burada yaptığı konuşmada "Fethiye'nin dolayısıyla Ölüdeniz 'in dünya turizm merkezleri arasında anıldığı günümüzde siz değerli turizm çalışanları ile buraya yapılacak farklı yatırımları konuşmak isterdik.Ancak sizlerle yaptığımız sohbette bizden İstedikleriniz çöp sorununu çözmemiz, drenaj kanalları, arıtma tesisini yeniden sağlıklı çalışır hale getirmemiz,kanalizasyonu ihtiyaca cevap verir bir düzenleme ile yeniden hizmetinize sunmamız. 2 lira yoksa tuvalet yok diyen yönetim anlayışından sizleri kurtarmamız.

Hizmet üretemeyenin hizmete talip olmasının takdirini halk 31 mart 'ta ortaya koyacak

Bahsettiğiniz sorunlar belediyelerin asli görevleridir. Bunları yapmaya muktedir olamayan başkanların,demokrasinin bayramı dediğimiz seçim zamanlarında yeniden halktan oy istiyor olmalarının takdirini sizlere bırakıyorum.

Dr. Gürün Son 5 Yıldır 13 İlçe Belediye Başkanları ile Bir Toplantı Dahi Yapamamış

Osman Abim insan olarak iyidir.Kendisi ile meslektaş olmamız dolayısıyla muhabbetimiz de vardır.Ancak iş yönetime gelince eleştirdiğimiz yönleri de muhakkak var.Bir büyükşehir belediye başkanı 3 senedir Marmaris'e, 2 senedir Bodrum'a gitmemiş ise burada büyük bir sorun vardır. Bahsettiğimiz belediyeler de aynı partinin ilçe ve büyükşehir belediyesidir. İşte bu irtibatsızlık bu iletişimsizlik ancak sorun doğurur.

İletişimsizlik, yönetim zafiyetidir.

Zamanında turizm sektöründe çalışmış bir kardeşiniz olarak biliriz ki; bir sene otelde bakım yapmazsanız o sene yapacağınız masrafın iki katını değil üç katını yaparak telafi ederseniz bakım yapmadığınız bir yılı. Dahası sorunlar çözümsüz kaldıkça çözülmesi zor bir hal alır.

Bu yüzdendir ki; Erkan Mumcu zamanında yapılan Ölüdeniz yatırımlarına son yıllarda hiçbir katkı sağlanmadığı için bugün Ölüdeniz hizmetsizlikten ölüyor.

Sorunların çözümü belli "üçlü olacağız güçlü olacağız "

Türkiye'nin ikinci büyük coğrafyası Fethiye'nin, Belcekız ve Ölüdeniz'in de arıtma tesisleri için devletimiz 35 milyon liralık yatırım payını ayırdı. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a,Fethiye'ye geldiğinde, körfezin temizlenmesi gerektiğini bizzat belirtmiştim. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanını buraya gönderdi Sayın Cumhurbaşkanımız ve 250 milyon liralık proje ile körfezin 3 yılda temizleneceğinin müjdesi bizlere nasip oldu.

Halkı hizmetsiz bırakmak halka yapılan en büyük zulümdür

Yerel yönetimlerin varlığının sebebi Ankara'nın buradaki gözü kulağı olmaktır. Falanca parti iktidarda deyip burada halkı hizmetsiz bırakmak zulümdür.Sorunları çözmek istiyorsak ilçe belediyesi,büyükşehir ve Ankara sac ayağını iyi oturtmalıyız. 1 Nisan sabahı bu görev bize halkımız tarafından tevdi edilirse bizim yapacağımız budur.Zira daha gelmeden Saatcı 'nın bir türlü dile getirmediği körfez temizliğinin sözünü aldık. Bu dev projenin bir ayağı da arıtma tesislerini sağlıklı çalışır hale getirmek.

İçme suyunda sıkıntı yaşayan turizm cenneti olamaz, bu büyük ayıptır

İçme suyu problemi de hayli canınızı acıtan sorunlar arasında. Bu sorunun DSİ ile işbirliği yaparak en yakın zamanda çözüme kavuşturulması inşallah bize nasip olur. Daha önce de defalarca belirttigim gibi Muğla'nın sorunu çok ama çözülemeyecek sorunu yok."dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA