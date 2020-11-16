Hipnotize edip baştan çıkarmaya çalıştı!
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Hipnotize edip baştan çıkarmaya çalıştı!

16.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:22
Hipnotize edip baştan çıkarmaya çalıştı!

İngiltere'de bir üniversitede görevli olan psikolog, bir kadın öğrenciye yaptıklarıyla akıllara durgunluk verdi. Öğrenciyi hipnotize ederek 600 yıllık önce birlikte olduğunu söyleyen sapık psikolog genç kadını baştan çıkarmaya çalışırken fotoğraflarını çekti. Sapık psikoloğun daha önce de başka öğrencilerden çıplak fotoğraf istediği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'nin Leicester kentinde meydana geldi. Üniversitede psikolog olarak çalışan sapık doktor, kadın öğrenciyi hipnotize ederek 600 yıl önceki yaşamında sevgili olduklarını söyledi ve onu baştan çıkarmaya çalıştı.

Akıllara durgunluk veren olay Leicester kentinde yaşandı. Bir üniveristede çalışan psikolog Dr. Waseem Alladin bir öğrencisine ilgi duymaya başladı.

"600 YIL ÖNCEKİ YAŞAMDA SEVGİLİYİZ"

Kadın öğrenciyi hipnotize ederek 600 yıl önceki yaşamında sevgili olduklarını söyledi ve onu baştan çıkarmaya çalıştı.

DİLİNİ KULAĞINA SOKTU

Genç kadının parmaklarını öpmeye çalıştı, parmağın ağzına ve dilini de kulağına soktu. Sonrasında da "Daha genç ve çekici olsaydım benimle yatardın" dedi.

"SENDE YILAN GÜCÜ VAR"

Dr. Waseem Alladin adındaki psikolog, kızın yüzünü gülle okşadı, ona başka bir hayatta sevgili olduklarını söyledi ve "yılan gücü"ne sahip olduğunu iddia ederek erkeklerin kendisine karşı koyamadığını ileri sürdü.

KIZI TEHDİT ETTİ

Üniversitede ve çevresinde saygın bir akademisyen olarak bilinen Dr. Waseem Alladin, hipnotize edilmiş haldeyken kızın fotoğraflarını çekti. Ardından kız öğrencinin 'ona tamamen boyun eğmediğinden' şikayet ederek, hipnoz konusunda ilerlemelerine izin vermezse beş öğrencinin daha 'sırada beklemekte' olduğunu söyledi.

Genç kadın onu tekrar tekrar reddedince de "Bana ihtiyacım olanı vermelisin" diyerek onu suçlamaya devam etti.

İKİ ÖĞRENCİDEN DAHA ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEMİŞ

Sapık doktorun ayrıca iki öğrenciyi daha transa sokmaya çalıştığı ve ona çıplak fotoğraflarını göndermeleri için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Dr. Waseem Alladin, fotoğrafların kızları 'iyileştirebilmesi' için gerekli olduğunu iddia etti. Bir pratisyen psikolog olan Alladin, suçların işlendiği sırada yasal nedenlerle ismi açıklanamayan üst düzey bir üniversitede ders veriyordu.

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