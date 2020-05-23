Hint kenevirlerini sularken yakalandı
TOKAT'ta, ormanlık alana ektiği Hint kenevirlerini sulayan K.M., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
23.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:43
TOKAT'ta, ormanlık alana ektiği Hint kenevirlerini sulayan K.M., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesisi Kurtderesi mevkisinde arama tarama çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda filizlenen 650 kök Hint keneviri tespit etti. Bölgede önlem alan ekipler, bitkilerini sulamak için gelen K.M.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.K.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA