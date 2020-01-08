Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret

08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:50

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Başkonsolos J.P. Singh, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun tarafından karşılandı.

AA'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten J.P. Singh, "Hindistan ile Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağları var. İki ülke de demokrasiye sahip. İşleyen demokrasiler çok önemli. Anadolu Ajansı önemli bir kurum, Türkiye'de çok önemli bir rol oynuyor. Burada olduğum için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos J.P. Singh'e AA hakkında bilgi veren Coşkun, "Bölgemiz başta olmak üzere bütün dünyada temsilciliklerimiz, çalışanlarımız var. Onlarla bütün dünyaya haber hizmeti veriyoruz. Hem haber hem fotoğraf hem de görüntü sağlıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin ardından, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Coşkun, J.P. Singh'e Anadolu Ajansının Türkiye'nin birçok bölgesinden havadan çekilen fotoğraflarından oluşan kitabı "Gökyüzünden Türkiye"yi hediye etti.

Başkonsolos J.P. Singh de Coşkun'a, Hindistan'ın gelişimini anlatan "India, The Spirit of Enterprise" ile Mahatma Gandhi'nin doğumunun 150. yılına hitaben yazılan "Hayatım Mesajımdır" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: AA