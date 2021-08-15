Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Ankara'da kutlama etkinliği
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Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Ankara'da kutlama etkinliği

Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Ankara'da kutlama etkinliği
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü, Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü, Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, elçilik konutunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mahatma Gandhi liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin uzun yıllara ve milyonlarca kişinin hayatına mal olduğunu söyledi.

Ülkesinin, bağımsızlığını kazanmasının ardından yoksulluk, cehalet ve sosyal farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara yöneldiğini aktaran Büyükelçi Panda, bu kapsamda 5 yıllık kalkınma planlarının hazırlanarak, halkın yaşam standardının yükseltilmesi için çaba harcandığını kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Hindistan'ı vurduğu ilk dönemde Türkiye'nin yardım sağladığını kaydeden Panda, bu yardımın daima hatırlanacağını ifade etti.

Panda, Türkiye'de meydana gelen seller ve orman yangınları nedeniyle başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında ve dayanışma halinde olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Hindistan'ın derin tarihi, kültürel ve medeniyet bağları olduğunu kaydeden Panda, "Delhi ve Agra'daki ikonik binaların mimarisinde Türk etkisi açıkça fark edilir. Türkçe ve Hint-Urduca'yı birbirine bağlayan 9 binden fazla ortak kelime kültürel uyumu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Panda, Hindistan ve Türk halkları arasında Bollywood sineması ile düğün törenleri için Türkiye'yi tercih eden Hintlilerin iki ülkeyi doğal ortak haline getirdiğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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