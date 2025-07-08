Hindistan ile Avrupa arasında ticaret yapmak amacıyla kullanılan tarihi yol hangisidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hindistan ile Avrupa arasında ticaret yapmak amacıyla kullanılan tarihi yol hangisidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HİNDİSTAN İLE AVRUPA ARASINDA TİCARET YAPMAK AMACIYLA KULLANILAN TARİHİ YOL HANGİSİDİR?

A:Baharat Yolu

B: Tuz Yolu

C: Kral Yolu

D: Trans – Sahra Yolu

Cevap : Aç

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?