Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 34'e yükseldi

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Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde 7 Şubat'ta Himalayalar'dan kopan buzul parçasının Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu nehrin üzerindeki baraj yıkılmış, ardından sel felaketi meydana gelmişti. Yetkililer, yaşanan felakette can kaybının 34'e yükseldiğini bildirirken, "Şimdiye kadar çıkarılan 34 cansız bedenden sadece 10'u tespit edilebildi" dedi.

170'DEN FAZLA KİŞİDEN HALEN HABER ALINAMIYOR

170'den fazla kişiden ise hala haber alınamazken, yaklaşık 35 ile 40 kişinin mahsur kaldığı tahmin edilen tünellerde ise arama- kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının önümüzdeki birkaç gün devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı