Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
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Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Hindistan, Dünya, Güncel

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da, virüsle mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, koronavirüs hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdiklerini duyurdu.

06.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:44

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ülkelerindeki koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

VAGONLARDA HER TÜRLÜ TIBBİ MALZEME BULUNUYOR

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda birçok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından "Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir." diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı. Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da tren vagonları karantina hastasine çevrildi
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