Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da, virüsle mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, koronavirüs hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdiklerini duyurdu.

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ülkelerindeki koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi. VAGONLARDA HER TÜRLÜ TIBBİ MALZEME BULUNUYOR Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda birçok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından "Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir." diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı. Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti. Kaynak: DHA