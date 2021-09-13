Hindistan'da tecavüze uğradığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi - Haberler
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Hindistan'da tecavüze uğradığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Hindistan'da tecavüze uğradığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Mumbai kentinde tecavüze uğradığı iddia edilen kadının hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde tecavüze uğradığı iddia edilen kadının hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'deki habere göre, Mumbai Emniyet Müdürü Hemant Nagrale düzenlediği basın toplantısında, 34 yaşındaki kadının Sakinaka Mahallesi'nde minibüsün içinde baygın halde bulunduğunu söyledi.

CNN'e bağlı News-18'in yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, kadının tecavüze ve demir çubukla saldırıya uğradığı iddia edildi.

Ağır yaralanan kadının Rajawadi Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Nagrale, bir kişinin tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nagrale, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da, söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde, 27 Kasım 2019'da, 27 yaşında bir veterinerin 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı gösteriler gerçekleştirilmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada, 20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinde, 6 Şubat 2020'de, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

Ağustos 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterilmişti. Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu ifade edilmişti.

Yeni Delhi'de, Ağustos 2021'de 9 yaşındaki kız çocuğunun, aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddiaları protestolara neden olmuştu.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da tecavüze uğradığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi - Haberler
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