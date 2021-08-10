Hindistan'da Müslüman karşıtı slogan attıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Hindistan'da düzenlenen gösteride, Müslüman karşıtı slogan attıkları iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hindistan'da düzenlenen gösteride, Müslüman karşıtı slogan attıkları iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de İngiliz sömürge döneminden kalma yasaları protesto etmek için planlanan gösteriler, Müslüman karşıtı eyleme dönüştü.

Göstericiler arasında 5 kişi Müslüman karşıtı slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Protestolar sırasında çekilen görüntülerde, bazı göstericilerin Müslüman azınlığı hedef alarak, tehdit içeren sloganlar attığı tespit edildi.

Hindistan polisinden yapılan açıklamada, görüntülere rağmen bu kişilerin iddiaları reddettiği belirtildi.

Hindistan Halk Partisinin (BJP) eski bir sözcüsünün de tespit edilen kişiler arasında olduğu iddia edildi.

Müslüman gruplar, iktidardaki BJP'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana Müslümanlara yönelik ayrımcılığın arttığını aktardı. BJP ise iddiaları reddetti.???????

Ülkenin en büyük eyaleti Uttar Pradeş'te 2022'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi Müslümanlara yönelik şiddetin artması, ???????Hindu milliyetçiliği ideolojisi güden iktidardaki Hindistan Halk Partisinin" halkı kutuplaştırarak oy elde çabası" şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer