Hindistan'da kursta yangın: Öğretmen ve 2 çocuğu öldü
– Hindistan'da özel kursta çıkan yangında bir öğretmen ve 2 çocuğu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
– Hindistan'da özel kursta çıkan yangında bir öğretmen ve 2 çocuğu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
- Hindistan
Yangın, Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan Faridabad şehrindeki özel kursta meydana geldi. Yerel medya, bir öğretmenin özel kursun yapıldığı katın bir üst katında yaşadığını; giriş katta çıkan ve yayılan yangın sonucu, 2 çocuğu ile binada mahsur kaldığını duyurdu. Mahsur kaldıkları binadan kurtarılan öğretmen ve 2 çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangın kontrol altına alınırken; çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı duyuruldu.
- Hindistan
Kaynak: DHA