Hindistan'da korona hastanesinde yangın: 8 ölü
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Hindistan'da korona hastanesinde yangın: 8 ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti.

06.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:53

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti.

Hindistan'da Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Shrey Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanenin yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 8 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın nedeniyle polis hastaneye girişi kapattı.

Ahmedabad İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri sorumlusu Rajesh Bhatt yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 5 erkek ve 3 kadın kaçamadığı için yangından kaynaklanan duman nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan, Hindistan Başbakan Narendra Modi yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

(Abid Mazhar/İHA)

Hindistan'da korona hastanesinde yangın: 8 ölü

Kaynak: İHA

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