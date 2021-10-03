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Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hindistan'da hurdaya alındığı için kara yolu ile garaja taşınan uçak, köprünün altında geçtiği sırada sıkıştı kaldı. Bölge sakinlerinin hayretle izlediği uçağın kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Hindistan'da hurdaya ayrılan bir uçağın garaja taşındığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Otoyolda ilerleyen uçak, köprünün altından geçtiği sırada sıkışıp kaldı. Ekipler, uçağı yerinden çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

YILLARDIR KULLANIMDAYDI

Başkent Yeni Delhi ile Haryana eyaletindeki Gurgaon kentini birbirine bağlayan Delhi-Gurugram Otoyolu ilginç bir olaya sahne oldu. Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı. Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu oldu. Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Uçağın köprünün altına sıkışmasının bölgede trafiğe yol açtığı ifade edilirken, uçağın çıkarılması için kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.

Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı
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