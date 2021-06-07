Son dakika haberi... Hindistan'da kimya fabrikasından yangın: 15 ölü

Son dakika haberi... Hindistan'ın Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde bulunan ve dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada bulunan dezenfektanlar nedeni ile hızla büyüyen yangında, ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Pune Kırsal Polisi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerini çoğunun dumandan boğulduğu ve yaklaşık 5 işçinin daha fabrikada mahsur kaldığından korkulduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, ekiplerin bina içinde mahsur kalan diğer işçileri kurtarmak için fabrikanın duvarını buldozerle yıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı