Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi - Haber
Koronavirüs, Hindistan, İran, Dünya

Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor.

02.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:09
Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, koronavirüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için koronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.

Ülkenin Andhra Pradesh eyaletindeki Kurnool şehrindeki bir köyün polis memuru, bindiği beyaz ata kırmızı boya ile koronavirüs şekilleri çizdi ve bu şekilde sokaklarda dolaştı. Maruti Sankar isimli polis memurunun, koronavirüs şekilleri çizilmiş atıyla sokaklarda dolaşarak, bölge sakinlerinde farkındalık yaratmayı ve virüsün yayılmasını durdurmak için tüm önlemleri almaya karşı bilinçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI AYAKLANDIÖte yandan Sankar'ın atıyla sokaklarda dolaştığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, hayvan hakları tartışmaları da beraberinde geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, polis memurunun bu girişimini eleştirdi."ATI KAMUOYU BİLİNÇLENSİN DİYE KULLANDIK"

Eleştiriye tepki gösteren ve atın süreç boyunca zarar görmediğini söyleyen Sankar  "Atı kamuoyu bilinci için kullanıyoruz. Yaralanmadı veya vurulmadı. Köylerdeki insanların cep telefonlarına ve televizyonlara kolay erişimi yok. Bu nedenle at, virüsün yayılma hızını anlatmak için sembolik bir görsel olarak kullanıldı" dedi.


- Kara

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haber
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haber
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü Haber
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haber
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haber
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Levent Dörter Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:57:09. #1.15#
title