Hindistan'da Holi festivali kanlı bitti: 41 ölü, 38 yaralı

Hindistan'da geleneksel Holi bahar festivali sırasında meydana gelen şiddet olayları ve kazalarda 41 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Hindistan'da geleneksel Holi bahar festivali sırasında meydana gelen şiddet olayları ve kazalarda 41 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Hindistan'da her yıl 28-29 Mart'ta düzenlenen Holi bahar festivalinde korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlere rağmen binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Yerel kaynaklar, polis verilerine dayandırdığı haberlerde Bihar eyaletinde festival sırasında son iki günde çıkan şiddet olayları ve meydana gelen kazalar sonucu 3'ü çocuk en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farklı grupların çatışması sonucu rapor edilen şiddet olaylarında Patna'da 5 kişinin öldürüldüğü, Samastipur'da ise iki trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Pandeypatti köyünde bir kadının evinin yakınında bir grup gencin şarkı çalmasına karşı çıkması üzerine vurularak yaralandığı ifade edildi. Nalanda'da da şarkıların çalınmasına karşı çıkanlar 3 kulübeyi ateşe verdi, 4 kişiyi yaraladı.

Bhagalpur'da iki grup arasında çıkan çatışmada en az 6 kişinin yaralandığı, Telhara'daki olaylarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hindular arasında iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil eden Holi festivali, aynı zamanda baharın başlangıcını simgeliyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı