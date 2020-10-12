Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!
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Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!

12.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:27

Hindistan'da bir adam, sokakta uyumakta olan evsiz kadını uyandırıp, önce boynuna doladığı iple boğarak öldürdü, ardından da elindeki tüple kafasına vurdu. Evsiz kadının dehşet veren öldürülme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Hindistan'ın Indore şehrinde yaşayan evsiz kadının başına gelen korkunç olay, ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, kimliği belirlenemeyen bir adam sokakta uyumakta olan kadını uyandırıyor. Kadının uyanmasının ardından boyuna ipi dolayıp, kadının boğularak ölmesine neden oluyor. Kadın öldükten sonra da durmayan adam, elindeki tüple kadının kafasına vuruyor.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA DİLENİYORDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, ülkede kısa sürede infial yaratırken, ölü olarak bulunan kadının cansız bedeninin otopsiye gönderildiği açıklandı. Yaşanan olaydan sonra, vahşice öldürülen kadının dilenci olduğu ve öldürüldüğü sokakta dilendiği ortaya çıktı.

Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!
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