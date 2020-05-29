- Hindistan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış - Hindistan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında günlük bazda en yüksek artışın kaydedildiği son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldüğü açıklandı.

- Hindistan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında günlük bazda en yüksek artışın kaydedildiği son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldüğü açıklandı.

Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan'da son 24 saat içerisinde 7 binden fazla kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısında rekor oldu. Hindistan'da salgının başladığı günden bu yana bir günde tespit edilen en yüksek korona virüs vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde 7 bin 466 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı vaka sayısının 165 bin 799'a ulaştığı açıklandı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 4 bin 711'e yükseldiği belirtildi. Ülkede korona virüs tedavisi gören 71 bin 106 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaleti 59 bin 546 vaka sayısı ile virüsten en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Vaka sayısında Maharaştra'yı 19 bin 372 vaka ile Tamil Nadu eyaleti, 16 bin 281 ile başkent Yeni Delhi, 15 bin 562 ile Gucarat eyaleti ve 8 bin 67 vaka ile Racastan eyaleti takip ediyor.

Kaynak: İHA