Hindistan'da Covid-19'u yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı hızla artarken, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü ülkeye yaymakla suçluyor. Ülkedeki bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı hızla artarken iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü yaymakla suçluyor.

Hükümet, ülkedeki Covid-19 vaka sayısının yüzde 30'unun Tebliğ Cemaati'nin mart ayı başlarında düzenlediği dini bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle