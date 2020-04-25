Hindistan'da Covid-19'u yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı hızla artarken, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü ülkeye yaymakla suçluyor. Ülkedeki bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor
25.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:00
Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı hızla artarken iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü yaymakla suçluyor.
Hükümet, ülkedeki Covid-19 vaka sayısının yüzde 30'unun Tebliğ Cemaati'nin mart ayı başlarında düzenlediği dini bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com