Hindistan'da "Bizi koronadan koruyamadılar" diyen halk putları kırmaya başladı
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Hindistan'da "Bizi koronadan koruyamadılar" diyen halk putları kırmaya başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede bazı insanlar "Bizi koronadan koruyamadı" diyerek putları kırmaya başladı.

Son dönemlerde koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da vakaların patlak vermesiyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplu olarak yakıldığı ülkede, her bölgeden dumanlar yükseliyor.

PUTLARI KIRMAYA BAŞLADILAR

Virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti. Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.

Hindistan'da 'Bizi koronadan koruyamadılar' diyen halk putları kırmaya başladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
YENER ABİ: sizi bir taş parçası mı koruyacak aptallar geçte olsa bunu anladınız ALLAH yardımcınız olsun islah etsin sizleri ve inanmayanları
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