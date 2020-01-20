Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
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Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandıHindistan (DHA) ? Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.

20.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:29
Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Hindistan () ? Hindistan'ın eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.

Haydarabad'ın Shadnagar şehrinde ormana yakın bir yerde yaşayan Vijay Kumar, sabah kalktığında evinin çatısında uyuyan bir leopar ile karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ve Vahşi Yaşam yetkilileri, çatıda uyuyan leoparı ilaçla etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Çevrede paniğe neden olan leoparın Nehru Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
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